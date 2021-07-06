Экс-директора Жигулевского заповедника, замешанного в трагедии с наездом на лодку, пришлось снова увольнять

Бывшего директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева пришлось увольнять из руководства организации дважды.

Сначала при скандальных обстоятельствах его отправил в отставку сам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Но потом оказалось, что Краснобаев устроился в руководство заповедника, только уже на должность замдиректора по научной работе.

Напомним, Краснобаев оказался замешан в трагической ситуации, когда моторная лодка протаранила резиновую надувную на Волге. По данным правоохранительных органов, лодка, двигавшаяся в нарушение правил, принадлежала заповеднику, а на борту был Краснобаев, депутат жигулевской гордумы и еще несколько неустановленных лиц. На надувной лодке была семья Безруковых: муж, жена и их маленький ребенок. В результате аварии мужчина утонул ребенку пришлось оказывать помощь. Виновники аварии после этого уехали. Местные силовики при этом около недели не заводили дело – его возбудили только после вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна и Минприроды.

"После увольнения Краснобаева, и.о. руководителя ООПТ поставили Андрея Снарского - заместителя директора в области охраны окружающей среды. И что было дальше? Исполняющий обязанности, видимо, был чем-то обязан своему бывшему начальнику и поэтому исполнил такой незамысловатый трюк, вернув его в заповедник на должность заместителя по науке. Не понятно на что рассчитывали и Снарский и Краснобаев. Но оба они будут уволены. Один попозже, другой прямо сейчас", - говорится в сообщении Telegram-канала "Природоведение" Минприроды.