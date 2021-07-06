06 Июля 2021
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Происшествия Москва
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве автомобиль без номеров насмерть сбил дочь бывшего высокопоставленного чиновника

На улице Мосфильмовской в Москве неизвестный на BMW без номеров насмерть задавил девушку, ехавшую по пешеходному переходу на самокате.

Погибшей было 30 лет. По данным ТАСС, это была Алсу Фардиева, дочь бывшего министра энергетики Татарстана, ныне – одного из богатейших людей республики.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что девушка пересекала улицу на запрещающий сигнал светофора. Telegram-канал "112" добавляет, что за рулем иномарки был некий Даниил Х., ранее судимый за мошенничество. Официального подтверждения информации пока нет.

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Теги: самокат, пешеходный переход, смертельное дтп



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