В Югре вводится обязательная самоизоляция для всех граждан с симптомами ОРВИ

В Югре введены новые антиковидные ограничения. По решению губернатора округа Натальи Комаровой граждане при появлении первых респираторных симптомов должны уйти на обязательную самоизоляцию до оказания им медицинской помощи. Ко врачу следует обратиться дистанционно, а потом ожидать по месту жительства результатов анализов или решения врача, говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Это нововведение начнет действовать со среды, 7 июля.

А с 10 июля в округе вводится запрет на работу общепита с 23 до 6 часов. В это время разрешено в формате навынос, в том числе в придорожных кафе. Также круглосуточно могут продолжить кафе при аэропортах, вокзалах и АЗС.

Всем торговым организациям региона с 10 июля запрещено раздавать в своих помещениях бесплатный Wi-Fi, закрываются фуд-корты.