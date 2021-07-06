США вывели из Афганистана более 90% военного контингента

Центральное командование армии США заявило во вторник, 6 июля, что из Афганистана выведено более 90% контингента. Также в заявлении командования говорится, что Штаты официально передали министерству обороны Афганистана семь военных объектов, передает Reuters.

Впрочем, ранее стало известно, что один из стратегических объектов – авиабазу Баграм – военные США покинули под покровом ночи, не уведомив об этом нового афганского командира базы. По словам афганского командования, в ночь на 2 июля на всей базе внезапно погас свет, затем в небо поднялся транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США.

Отмечается, что торжественной церемонии передачи авиабазы не было. По словам одного из военных, через 20 минут после ухода американцев электричество было отключено, база погрузилась в темноту, что привлекло мародеров, которые разграбили здания.

Напомним, ситуация в стране резко обострилась после начала вывода американских и НАТОвских войск из Афганистана. 4 июля стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить. Также постоянно появляются сообщения о захвате талибами городов на границе с Таджикистаном. Источник РИА Новости в таджикском комитете нацбезопасности даже сообщил, что талибы сейчас контролируют более 70% границы с Таджикистаном.