Переболевшим и с прививками россиянам разрешили возвращаться из-за рубежа без ПЦР-теста

Роспотребнадзор упросил правила въезда россиян из-за рубежа. Привитым и переболевшим коронавирусом гражданам теперь можно не сдавать ПЦР-тест после возвращения. При этом те, кто не попадает в две перечисленные категории, должны теперь не просто сдать тест, но и дожидаться его результатов на самоизоляции.

Документ, подписанный сегодня главой ведомства Анной Поповой, вструпит в силу с 7 июля, то есть с завтрашнего дня.

Впрочем, для тех, кому надо сдавать тест, теперь достаточно всего одного анализа (в течение трех дней с момента прибытия), тогда как до сих пор надо было сдавать два. Результат надо загрузить на "Госуслуги". Что до привитых или переболевших, то вакцинация должна быть не "старше" года, эпизод болезни – не "страше" полугода.