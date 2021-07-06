06 Июля 2021
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Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Переболевшим и с прививками россиянам разрешили возвращаться из-за рубежа без ПЦР-теста

Роспотребнадзор упросил правила въезда россиян из-за рубежа. Привитым и переболевшим коронавирусом гражданам теперь можно не сдавать ПЦР-тест после возвращения. При этом те, кто не попадает в две перечисленные категории, должны теперь не просто сдать тест, но и дожидаться его результатов на самоизоляции.

Документ, подписанный сегодня главой ведомства Анной Поповой, вструпит в силу с 7 июля, то есть с завтрашнего дня.

Впрочем, для тех, кому надо сдавать тест, теперь достаточно всего одного анализа (в течение трех дней с момента прибытия), тогда как до сих пор надо было сдавать два. Результат надо загрузить на "Госуслуги". Что до привитых или переболевших, то вакцинация должна быть не "старше" года, эпизод болезни – не "страше" полугода.

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Теги: пцр-тест, вакцинация, переболевшие, роспотребнадзор



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