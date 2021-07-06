06 Июля 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула генконсульства Эстонии в этом городе Марта Лятте. В сообщении спецслужбы на сайте ведомства говорится, что дипломат "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - добавили в ФСБ.

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Теги: март лятте, задержание, фсб, шпион, консул, эстония, санкт-петребург, генконсульство



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