ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге консула генконсульства Эстонии в этом городе Марта Лятте. В сообщении спецслужбы на сайте ведомства говорится, что дипломат "задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - добавили в ФСБ.