06 Июля 2021
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Общество В России
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

Средние баллы по ЕГЭ не падают второй год подряд – этому удивляются уже даже в Рособрнадзоре

ЕГЭ в этом году сдавали более 681 тыс. человек, из них 624 тыс. – выпускники этого года. Экзамен готовили и обслуживали более 340 тыс. специалистов, работало более 5 тыс. пунктов проведения экзаменов. За соблюдением правил следили почти 40 тыс. общественных наблюдателей. Почти 99% аудиторий (порядка 65 тыс. в абсолютных числах) были "в онлайне". Наконец, ЕГЭ сопровождало более 9 тыс. медработников, рассказал журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В 2020 году опасений за результаты не было. Тогда последняя четверть не влияла на знания, полученные за 11 лет. В той ситуации это было даже на руку ребятам. За 2021 год было боязно. Но по большому количеству предметов средний балл увеличился – на целый балл: литература, информатика, математика, подросла физика, обществознание, английский язык. Другие предметы остались на прежнем уровне. Рост, конечно, не говорит о каком-то прорыве, это все статистическая погрешность. Но вузы вновь будут набирать ребят с примерно теми же баллами, как в прошлом году", - отметил Музаев.

По его словам, на первом месте по предпочтениям остается русский язык, "немного просели" история и физика, зато очередной год подряд – на 12% - вырос спрос на информатику (в прошлом году – на 9%). "Есть большая вероятность, что информатика в следующем году обойдет историю и выйдет на четвертую или даже третью позицию. Это радует, молодежь видит, какими темпами развивается сектор IT", - полагает Музаев.

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Теги: егэ, рособрнадзор, средний балл, егэ, образование



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