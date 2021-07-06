Минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку не набрали 0,43% выпускников

Очень небольшое количество выпускников не набрало даже минимальный балл на ЕГЭ по базовым предметам – русскому языку и математике, сообщили в Федеральном институте педагогических исследований (ФИПИ).

Так, не сдали русский язык только 0,43% выпускников. И эта цифра станет еще меньше после пересдачи ЕГЭ во втором потоке в июле, сообщил журналистам заместитель директора ФИПИ Игорь Круглинский.

Он также рассказал о жалобах и апелляциях, которых было также немного. Апелляции чаще всего связаны с развернутыми, открытыми вопросами, где надо отвечать творчески. Что касается жалоб, не связанных с содержанием экзаменов, то в этом году, в отличие от прошлого, они были связаны не с жарой, а с ливнями, так как в нескольких регионах на период ЕГЭ пришлись сильные паводки.