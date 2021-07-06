"Начинается поиск виноватых": в Рособрнадзоре ответили выпускникам, возмутившимся ЕГЭ по информатике

Организаторы ЕГЭ прокомментировали претензии выпускников и родителей, чьи дети выбрали в этом году информатику. Напомним, это единственный экзамен, который сдавался в два дня (24 и 25 июня), поскольку впервые он проводился на компьютерах (которых для сдачи в один день просто бы не хватило на всех желающих).

Как писало Накануне.RU, некоторое количество выпускников выразило недовольство 27-м заданием. Они отмечали, что похожего не предлагалось в демо-версиях, зато задания для сдающих в первый день и во второй были, на их взгляд, идентичны. Таким образом, утверждают критики, те, кто сдавал во второй день, могли лучше подготовиться по рассказам сдававших в первый день и получить преимущество.

В Рособрнадзоре и Федеральном институте педагогических исследований (ФИПИ) со всем этим категорически не согласны.

Во-первых, организаторы экзамена считают, что демо-версия такого задания была в открытом доступе. С другой стороны, в ФИПИ и надзорном ведомстве в очередной раз напомнили, что так и пишут, так и предупреждают: "демо-версия не исчерпывает все многообразие заданий".

"Если изменение внесено [в контрольно-измерительные материалы], и родители, и учителя, и родители должны были знать заранее. Мы эту информацию не скрывали, в демо-версии это было опубликовано на сайте ФИПИ. К сожалению, какая-то часть учеников, учителей эту информацию с 1 сентября не видят, не акцентируют внимание на ней. И когда начинается экзамен – начинается поиск виноватых. Начались возмущения, что кто сдавал в первый день - получили преимущество. Мы не первый год такое встречаем. Несколько лет назад говорили, что чуть ли не слив произошел в заданиях по математике. В контрольных заданиях всегда частично присутствуют задания из демо-версий", - заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Директор ФИПИ Оксана Решетникова полагает, что фабула у заданий действительно была одна и та же, но каждое задание имело особенности. "И изменение условий влекло изменение алгоритма решения. И те, кто сдавали в первый день, никак не могли облегчить условия для тех, кто сдавал во второй день", - говорит Решетникова.

По ее словам, из сдававших в первый день с 27-м заданием справились 84% учеников, из сдававших во второй день – 82%. Она полагает, что никакого влияния первого дня на второй не было, а общий высокий процент выполнения этого задания объясняет его высокой "стоимостью" – многие выпускники стремятся более сложные и поэтому более "дорогие" задания.