06 Июля 2021
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Госпиталь имени мецената Тетюхина вновь присоединился к лечению больных COVID – 19

 Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина после паузы возобновил лечение пациентов с коронавирусом.  Как рассказали корреспонденту Накануне.RU в руководстве госпиталя спонсором выступило предприятие ЕВРАЗ.

Стационар , в котором, размещены 26 коек для коронавирусных больных заработал впервые с марта 2021 года.  Есть вероятность, что число установленных коек может вырасти. Ранее койки для больных коронавирусом были размещены  2020 году. Но затем во время снижения роста заболевших настал перерыв.

"Отделение предназначено для лечения рабочих из предприятий ЕВРАЗа.  Компания купила на свои средства аппараты искусственной вентиляции легких, а также специальное оборудование, которое используется в лечении COVID – 19", - добавили в клинике.

Ранее наше агентство писало про рост числа заболевших  коронавирусом в Нижнем Тагиле. Заболевших тагильчан везут в клиники близлежащих городов: Кушвы, Верхней Туры, Нижней Салды.

 

 

 

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Теги: госпиталь, Владислав Тетюхин, коронавирус



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