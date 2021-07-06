06 Июля 2021
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Происшествия В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: artofwar.ru

Киевскую мэрию эвакуируют из-за сообщения о бомбе. Злоумышленник требует полбиткоина

В Киеве эвакуируют мэрию. Неизвестный сообщил о минировании здания и требует заплатить полбиткоина (около 15 тысяч долларов). Об этом заявил заместитель главы горадминистрации Владимир Бондаренко.

Он выложил распечатку письма, пришедшего на электронную почту. Злоумышленник назвал себя Эдгаром Казаряном и даже указал адрес. Он написал, что заложил бомбу и что если ему не переведут требуемую сумму в течение 24 часов, он ее взорвет.

Бондаренко сказал, что не сомневается в розыгрыше. Но принято решение о частичной эвакуации сотрудников и гражданских лиц. Спецслужбы провели обследование первого и второго этажей здания, а также прилегающей территории, но никаких опасных предметов не нашли.

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Теги: Киев, бомба, эвакуация



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