06 Июля 2021
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аттестат медаль (2016) | Фото: shkolabuduschego.ru

Рособрнадзор не будет сопротивляться, если "облегченная" аттестация в виде ГВЭ останется навсегда

Рособрнадзор "точно не будет сопротивляться", если Минпросвещения, правительство и Госдума решат навсегда сохранить вариант "облегченной" аттестации в виде государственного выпускного экзамена (ГВЭ), заявил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

Напомним, ГВЭ был введен в прошлом году и сохранился в этом из-за пандемии. Он предусматривает сдачу только двух предметов (вместо четырех) для выпускников 11-х классов – математики и русского языка. Но и в вуз такие выпускники поступить не смогут – они только получат аттестат. По данным Рособрнадзора, в этом году число 11-классников, которые выбрали такую форму аттестации, не изменилось  - около 10%.

Музаев отметил, что изначально на введение ГВЭ и отмену досрочной сдачи пошли, чтобы уменьшить человеческую скученность, уменьшить риск распространения коронавируса. Но и в прежние года существовал некоторый процент детей, которые не поступают после 10-11 классов в вузы.

"Всегда были и будут ребята, особенно в сельской местности, у которых нет в планах получать вузовское образование. В таких местах школа – единственное место социализации старшеклассников, поэтому они и идут в 10-11 классы: не для поступления в вуз, а для социализации. Тут вопрос неоднозначный – должны ли мы оставить этот формат, или это приведет к ухудшению знаний, деградации. Мы готовы обсуждать это с правительством и Минпросвещения", - отметил Музаев.

Он добавил, что для внедрения ГВЭ на постоянной основе нужно изменение законодательства. Депутаты несколько раз подступались к отмене или изменению формата ЕГЭ, но никто не смог провести такие инициативы через Госдуму. "От нового созыва [Госдумы] будет зависеть многое. У нас нет отторжения или неприятия к тому, что этот формат сохранится. Никак за два года он не повлиял на то, чтобы вузы не смогли провести качественный отбор, количество этих ребят не увеличилось. Хорошо было бы понять на протяжении больших лет, три – четыре года. Если цифра не меняется – тогда можно осознанно подойти к этому формату. Рособрнадзор сопротивляться точно не будет", - заключил чиновник.

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Теги: рособрнадзор, егэ, гвэ, аттестация, 11-классники



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