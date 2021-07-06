Областной суд оставил в силе приговор бухгалтеру реабилитационного центра Магнитогорска за хищение 4,2 млн рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор в отношении главного бухгалтера муниципального учреждения "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в Магнитогорске, осужденной за хищение 4,2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Осужденная похищала бюджетные средства путем начисления себе и не подозревающему о ее преступных действиях работнику завышенной зарплаты. За 2015-2019 гг. она похитила 4,2 млн руб.

В апреле она была приговорена к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. По решению суда с нее взыскан ущерб в размере 4,2 млн руб.

Приговор обжаловал прокурор, который просил исключить отсрочку наказания.