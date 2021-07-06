Замглавы минстроя высоко оценил развитие Тюмени

В Тюмени побывал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Он осмотрел два сквера, а также пообщался с главой города Русланом Кухаруком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В 2019-20 гг. в регионе завершено 228 объектов благоустройства, доложила заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба. На это выделены 2,9 млрд руб. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за 1,35 млрд руб. благоустроено 47 объектов. Максим Егоров осмотрел скверы на Вьюжной и Якова Неумоева. Проект сквера на Вьюжной в районе Тюменской слободы вошёл в федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам 2019 г. Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет не только создавать современные общественные пространства в новых микрорайонах, но и давать вторую жизнь зеленым уголкам на давно застроенных территориях.

В 2021 г. по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 г.

"Минстрой добавит на платформе голосования окно обратной связи. Жители страны смогут оценить построенные объекты, внести свои предложения. Кроме этого, каждый проект будет сопровождать подробная информация: кто выполняет работы, сроки окончания", – сообщил Максим Егоров.

В 2021 г. в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в области планируется завершить 30 объектов благоустройства, в том числе привести в надлежащее состояние 24 двора многоквартирных дома и создать пять общественных пространств в Тюмени, а также реализовать проект по благоустройству центрального парка в Заводоуковске, ставший победителем по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы на всех объектах идут по графику и должны быть завершены в ноябре.