Свердловское УФАС о наценках на жизненно важные лекарства: "Нарушений нет"

В Свердловском УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты в регионе. В ведомстве заявили, что никаких нарушений нет.

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Ранее СМИ сообщили, что по итогам 2021 года лекарства подорожают как минимум на 8%, таким образом превысив инфляцию. Основные причины подорожания, по данным аналитиков, заключаются в снижении курса рубля и росте стоимости сырья, импортируемого из-за рубежа. Сообщалось, что такая ситуация может привести к дефициту некоторых базовых препаратов, так как из-за увеличившихся издержек на субстанции производителям невыгодно их выпускать.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, перечень жизненно необходимых лекарств установлен распоряжением Правительства РФ, и в отношении них государство осуществляет регулирование цен (наценок). Разработанная в настоящее время система контроля также позволяет не допустить дефицита таких препаратов.

"В Свердловской области наценки на жизненно важные препараты находятся в границах предельно установленных. Информации о завышении в Свердловское УФАС России не поступало", - отметила врио руководителя управления Екатерина Воробьева.

Ранее в ФАС заявляли о намерении индексировать предельные цены на дешевые ЖНВЛП, поскольку иначе они просто исчезнут из продажи.