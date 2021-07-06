Депутата КПРФ из Асбеста приговорили к исправительным работам за поздравления с 1 мая

Свердловский областной суд приговорил депутата гордумы Асбеста и члена партии КПРФ Наталью Крылову к 120 часам исправительных работ за организацию незаконного шествия. Как сообщили Накануне.RU сама подсудимая, именно эти действия "власти" усмотрели в ее поздравлении горожан с 1 Мая.

В тот день коммунисты города Асбеста поздравили жителей Свердловской области с Днем Солидарности Трудящихся. Позже в дежурную часть поступило анонимное сообщение, после которого на Крылову был составлен протокол, как на организатора шествия и митинга. На суде сотрудник полиции заявил, что протокол составлен, как на организатора, так как депутат раньше уже участвовала в подобных мероприятиях и привлекалась к административной ответственности.

Асбестовский суд признал члена партии КПРФ виновной, но уже 18 мая Крылова подала апелляцию на это решение. Несмотря на это, сегодня Свердловский областной суд также признал депутата виновной и назначил ей наказание в виде 120 часов исправительных работ.



"На сегодняшний день я являюсь кандидатом в депутаты в Государственную Думу и это давление. Мне необходимо ездить по своему избирательному округу. Это Ирбит, Камышлов, Талица, Белоярский район, а также Октябрьский район Екатеринбурга. Работы очень много. Власти делают это специально. За что меня наказывать? За поздравления с 1 Мая? Что пожелала больших зарплат рабочим и благополучия в каждую уральскую семью?" – комментирует ситуацию депутат.

Она также заявила, что намеревается вместе с однопартийцами объединить левые силы в Госдуме РФ и "создать хорошую коалицию во главе с КПРФ", которая смогла противостоять другим партиям и отменить "антинародные законы".