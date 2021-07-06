06 Июля 2021
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партия родина, флаг, выборы (2021) | Фото: пресс-служба партии &quot;Родина&quot;

Депутат Алексей Журавлев с рабочим визитом посетил Екатеринбург

В Свердловскую область депутат Госдумы Алексей Журавлев прибыл в рамках проекта «100 городов России за три месяца», сообщили в пресс-службе партии "Родина"..

Лидер партии «Родина» с рабочим визитом посетил столицу Урала. Он рассказал о своих впечатлениях от трехмесячной поездки по России.

«Всем политикам и высокопоставленным чиновникам давно пора выйти из телевизора и обратить внимание на людей! Мы с соратниками решили объехать 100 малых городов России за три месяца, в каждом – свои проблемы. Везде, и в маленьких, и больших городах, люди хотят быть услышанными! Им нужна поддержка. Будем фиксировать все жалобы, пожелания, выносить на федеральный уровень или, по возможности, решать на месте. Важно собрать просьбы и оказать потом реальную помощь», – сообщил глава партии «Родина».

Алексей Журавлев, форум кандидатов партии "Родина"(2016)|Фото: rodina.ru

Также Алексей Журавлев рассказал, о конкурсе «Необычная Россия» благодаря которому люди снимают видео о самых необычных местах страны. Житель Екатеринбурга стал финалистом конкурса. Автор видеоролика показал живописные виды «Уральского Марса», природный парк «Оленьи ручьи» и природу у порога Ревун. Также он снял самое красивое озеро региона Тальков Камень. Депутат Госдумы также остался под впечатлением от Уральской природы.

«Я много где был и много что видел – но был поражен красотой и разнообразием Уральской природы. Такие конкурсы являются отличной возможностью узнать больше о России и о тех местах, которые даже не указаны в путеводителях для туристов» – рассказал Алексей Журавлев.

7 июля лидер партии «Родина» посетит Челябинск.

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Теги: партия родина, алексей журавлев, 100 городов России за три месяца



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