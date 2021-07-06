06 Июля 2021
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ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Второй поток ЕГЭ в июле состоится даже при локдауне – Рособрнадзор

ЕГЭ в резервные дни в июле состоится даже при условии введения локдауна, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"2100 человек будут сдавать ЕГЭ во втором потоке в июле. Из них только около 500 человек – это заболевшие в период основного экзамена или находившиеся на изоляции. Почти половина из сдающих во втором потоке – москвичи. Даже если эпидемия будет усиливаться и групповой сдачи экзаменов не получится провести, фонд аудиторный позволяет нам по одному человеку рассадить выпускников. Даже в условиях локдауна они сдадут экзамен", - рассказал Музаев.

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Теги: егэ, второй поток, резервные дни, локдаун, рособрнадзор



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