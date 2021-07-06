Второй поток ЕГЭ в июле состоится даже при локдауне – Рособрнадзор

ЕГЭ в резервные дни в июле состоится даже при условии введения локдауна, сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"2100 человек будут сдавать ЕГЭ во втором потоке в июле. Из них только около 500 человек – это заболевшие в период основного экзамена или находившиеся на изоляции. Почти половина из сдающих во втором потоке – москвичи. Даже если эпидемия будет усиливаться и групповой сдачи экзаменов не получится провести, фонд аудиторный позволяет нам по одному человеку рассадить выпускников. Даже в условиях локдауна они сдадут экзамен", - рассказал Музаев.