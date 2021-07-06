Появилось видео с места авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке

Обнародовано видео поисков самолета Ан-26, разбившегося на Камчатке. Кадры, снятые с поискового вертолета, опубликовал РЕН ТВ.

На ролике видна скала, в которую при посадке врезалось воздушное судно. Видны также разбросанные обломки Ан-26.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. Поисковые работы продолжат утром - сейчас в Палане уже ночь.

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. Эти версии в настоящее время отрабатываются следствием.