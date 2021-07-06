06 Июля 2021
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Северная дамба, прокладка трамвайных путей (2017) | Фото: администрация Перми

В Екатеринбурге заложили первую шпалу трамвайной линии в Академический

Сегодня в Екатеринбурге состоялась церемония закладки первой шпалы трамвайной линии, которая свяжет район Академический с центром.

На дублере улицы Вильгельма Де Геннина между Краснолесья и Вонсовского первые золотые крепления в рельсошпальную конструкцию вбили глава города Алексей Орлов, замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодняшнее событие – пример удачного использования всех современных механизмов в реализации таких масштабных проектов, как этот. Мы видим, как в Академическом успешно осваивается комплексное развитие территории, что делает жизнь наших жителей комфортнее. Хочу пожелать всем, кто причастен к этому событию, дальнейших успехов и удачного внедрения проекта в жизнь", – отметил Ирек Файзуллин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический был заключен в первом полугодии текущего года и включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м, а окончание всех строительных работ запланировано к 300-летнему юбилею уральской столицы.

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Теги: трамвай, шпала, Академический



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