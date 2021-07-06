В реку Теча в Челябинской области сбрасывают отходы птицефабрики

Жители Кунашакского района Челябинской области сообщили о сбросе производственных стоков птицефабрики в реку Теча. Инцидент находится на контроле у министерства экологии региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Кунашакская птицефабрика передает производственные стоки на очистные сооружения ООО "Эрида". Эту компанию уже неоднократно привлекали к административной ответственности и выдавали предписания.

Как рассказал заместитель министра экологии области Виталий Безруков, за неисполнение предписаний в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение мировому судье. Также данной организации выдано новое предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства.