В Тюменской области зафиксирован рекорд по числу летальных исходов с COVID-19

В Тюменской области сегодня зафиксировано рекордное число умерших с коронавирусом. Как сообщили Накануне.RU в оперштабе по борьбе с COVID-19 "Стопкоронавирус.РФ".

Согласно данным оперштаба, за последние сутки скончались 17 человек с "ковидом". Ранее рекордное число умерших было зафиксировано 1 апреля. Тогда умерли 11 человек.

За минувшие сутки: 206 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 40213), 172 человека выздоровели (за весь период - 38402), 13 детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 30352 человека остаются под медицинским наблюдением,190 человек находится на перевахтовке.