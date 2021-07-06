06 Июля 2021
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Порт Усть-Луга (2020) | Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

Президента "Транснефти" допросят по делу о хищении в "Усть-Луге"

Суд в Петербурге вызвал на допрос президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева по делу бывшего совладельца порта "Усть-Луга" Валерия Израйлита.

"Дочка" корпорации, компания "Транснефть порт Усть-Луга", признана потерпевшей по делу Израйлита. Она была собственником нефтебазы, хищения в ходе строительства которой вменяют Израйлиту, напоминает РБК.

Израйлит был задержан и заключен под стражу в декабре 2016 года. Он провел четыре года в СИЗО, с марта 2020 года находится под домашним арестом.

Бизнесмена подозревают в хищениях и отмывании денег, направленных на развитие порта в Усть-Луге. Следствие полагает, что 317 миллионов рублей поступили на счета подконтрольных Израйлиту компаний.

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Теги: траснефть, усть-луга, валерий израйлит



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