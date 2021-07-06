06 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

На одном из месторождений в Югре найдено загрязнённое пожарами озеро

В Томском филиале института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук изучили пробы воды и донных отложений из озера Кирилл-Выслор в Сургутском районе ХМАО, на территории Холмогорского месторождения. Оно подвергается серьезному загрязнению. По итогам исследований специалисты определили, какие вредные вещества содержатся в водах озера, и сделали вывод об источниках загрязнения, сообщили Накануне.RU в институте.

В пробах воды и донных отложений озера специалисты обнаружили 11 индивидуальных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Более половины от всего количества вредных веществ составляют нафталин (признак загрязнения нефтью) и бенз(а)пирен. Их содержание в водоеме превышает ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в несколько раз. Также в озере найден фенантрен, источником которого являются выбросы производств и автотранспорта.

Исходя из рассчитанных соотношений было установлено, что возможными источниками антропогенного воздействия на озеро Кирилл-Выслор являются выбросы автотранспорта, а также пирогенные ПАУ, образовавшиеся в результате горения дизельного топлива и при сжигании травы, угля и древесины. Ученые полагают, что это – следы пожаров, прошедших на данной территории.

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Теги: Холмогорское месторождение, Кирилл-ВЫслор



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