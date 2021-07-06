Рамзан Кадыров выдвинулся на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах главы Чечни, сообщил избирком республики. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года, последние выборы в 2016 году он выиграл с 97,56% голосов избирателей.

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Еще в мае Кадыров кокетливо заявлял, что не будет баллотироваться, "даже если несколько процентов населения выступят против" его кандидатуры. Но уже в июне "Всемирный съезд чеченского народа" "потребовал" от Кадырова идти на выборы в очередной раз.