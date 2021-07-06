Кубань подписала на выставке «Иннопром» соглашения почти на 850 млн рублей

Кубань на площадке выставки "Иннопром" - 2021, которая проходит в Екатеринбурге, подписала два соглашения почти на 850 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. В работе выставки участвуют 17 ведущих предприятий Кубани, среди них - производители станков, систем видеонаблюдения, газового, радиоэлектронного оборудования, металлургической продукции, сельхозтехники, оборудования для пищеблоков.Стенд региона один из самых масштабных на выставочном пространстве. Делегацию Краснодарского края на международной выставке возглавляет вице-губернатор Александр Руппель.

"Иннопром" – хорошая площадка для демонстрации возможностей отрасли, поиска новых точек роста. Мы заинтересованы в расширении партнерских связей, наращивании географии экспорта. Планируем заключить ряд инвестиционных и экспортных соглашений, найти качественных партнеров для дальнейшего развития всего промышленного комплекса Кубани", – сказал накануне подписания соглашений губернатор Вениамин Кондратьев.

Стенд Краснодарского края занимает более 250 кв. метров. Его выполнили в виде современного лайнера, который символизирует промышленность как флагман экономики Кубани. Экспозицию разделили на интерактивную зону для презентации кубанских производителей и дискуссий, зоны проведения переговоров и деловых встреч.

В результате реализации подписанных регионом соглашений до 2024 года в Краснодарском крае создадут 130 рабочих мест, сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

"Компания «Ишебек Титан» в Динском районе возведет производственно-складской комплекс для геотехнической отрасли. Общий объем вложений – 550 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест. Производитель посуды из алюминия «Горница» в Армавире построит завод по производству изделий из стекла. Общий объем вложений составит 300 млн рублей, организуют 80 рабочих мест", – сообщил Александр Руппель.

В рамках работы выставки на стенде Кубани пройдет ряд деловых встреч.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Организатором мероприятия выступает Минпромторг России.