Российские промышленники восстали против введения системы мониторинга экологической безопасности

Российские бизнесмены предприняли попытку "бунта" против планов правительства по введению системы мониторинга экологической безопасности в регионах. В рамках этого проекта предполагается оборудовать около 8 тыс. предприятий датчиками выбросов и состояния основных параметров окружающей среды.

"Мы получили буквально только что письмо из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), они пишут в правительства, что очень дорого обойдется установка систем мониторинга на всех источниках выбросов. Они говорят, что затраты составят около 300 млрд руб. до 2024 года, установить системы надо на 8 тыс. предприятий", - рассказал глава Минприроды Александр Козлов на заседании президиума законодателей РФ.

Он заверил, что "нам это [создание системы мониторинга] нужно, сколько бы это не стоило денег". Козлов рассказал, что сейчас проходит до 10 дней с момента выброса до начала проверки на предприятии – "так никогда не получится задокументировать нарушение". "Если будут датчики, то никуда не надо будет бегать", - объяснил министр.

Его мысль куда более эмоционально проиллюстрировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она рассказала, как буквально сегодня "в четыре часа утра пригнала под забор одного предприятия в Рязани лабораторию [по исследованию качества воздуха]". "Пришлось веточками маскировать, закладывать, чтобы не было видно надписи "Росприроднадзор", - говорит Радионова о необходимости маскироваться. – А потом я еще сутки будут доказывать, чьи именно это выбросы были, какого предприятия. А люди звонят, они злятся".