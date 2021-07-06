06 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

"Почему за разгильдяйство УК платить должны мы?" Жителям Озерска выставили огромные счета за отопление

В Озерске жители дома № 35 по улице Дзержинского получили квитанции за отопление с перерасчетом за три года. От жильцов из-за вероятной халатности коммунальщиков требуют оплатить задолженность от 5 до 15 тыс. рублей с квартиры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пришла квитанции за май в сумме 7 тыс. 800. Это только за тепло. Мы начали узнавать, откуда такой адский ценник, а на обратной стороне квитанции написано, что это предписание ГЖИ и за три года нам сделали перерасчет за тепло. В доме живет много пенсионеров, ветеранов труда, ветеранов атомной промышленности, и над ними так издеваются. У некоторых пенсия 15 тыс. руб., а им приходит счет на 11-12 тыс. руб.", - рассказал Накануне.RU житель дома.

квитанция за отопление(2021)|Фото: жители дома Дзержинского, 35

С такой же проблемой столкнулись и жильцы соседнего многоквартирного дома № 23 по улице Гайдара.

В 2020 году Государственная жилищная инспекция в ходе проверки установила, что расчеты за отопление в этих домах производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных в доме № 35 по улице Дзержинского, а дом по улице Гайдара подключен транзитом и отдельный прибор учета в доме отсутствует. Как оказалось, расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета производились неправомерно и нужно было считать по нормативу потребления. По итогу проверки в марте 2020 года было выдано предписание ГЖИ, однако жители двух домов об этом узнали только в июне 2021 года, когда получили квитанции с перерасчетом за три года.

"С людей сейчас сдирают деньги за три года, а мы платили в течение всех этих трех лет за тепло по выставленным квитанциям. Почему управляющая компания, которая должна была этим всем заниматься, этого не делала, и теперь мы за их ошибки должны платить? Предписание было в марте 2020 года. О чем они целый год думали? Думали, что переживут это, и ГЖИ забудет - не забыло. Если посчитать платежки 5-15 тыс. руб. на всех жителей наших домов Дзержинского № 35 и Гайдара № 23, это 1 тыс. 200 жителей, то получится около 4 млн руб. Почему из-за разгильдяйства управляющей компании, мы должны платить такие деньги?" - возмущается житель.

квитанция за отопление(2021)|Фото: жители дома Дзержинского, 35

В июне было организовано собрание, на которое пригласили представителей власти, МУП ММПКХ и управляющей компании "Система". Однако на этом собрании, по словам жителей, представители МУПа и УК перекладывали ответственность за произошедшее друг на друга. Жильцам они предложили дать рассрочку оплаты долга, но такое решение жителей не устраивает.

Озерчане уже обращались в Госжилинспекцию и прокуратуру, писали губернатору Челябинской области в соцсетях и в правительство региона. Но добиться решения проблемы им не удалось. В ГЖИ жителям ответили, что они вправе обратиться в суд, если считают, что их права нарушены.

"МУП ММПКХ находится в предбанкротном состоянии, у него долгов на 1,5 млрд. Если мы заплатим деньги, пойдем судиться с этими товарищами, а они обанкротятся, то кто нам вернет потом деньги, если решение будет в нашу пользу?" - недоумевают жители.

В пресс-службе администрации Озерска сообщили, что по поручению главы округа руководству ММПКХ были даны указания проработать возможность решений по отмене платежей по представлению Госжилинспекции.

"Достигнута следующая договоренность: сейчас ММПКХ при содействии администрации подготовило исковые заявления в суд на неправомерные действия ГЖИ в части требования пересчета платежей. Эти действия должны привести к тому, что муниципальное предприятие может пересчитать платежи и вернуть на нулевую позицию все расчеты. У тех жильцов, кто уже оплатил сумму по квитанциям, это будет считаться переплатой", - прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Для Озерска эта проблема не единичная. Похожая ситуация складывается и в других домах, и уже в ближайшее время собственники квартир тоже могут получить квитанции с долгами за отопление.

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Теги: квитанция, отопление, ГЖИ, Озерск,



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