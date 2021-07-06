Убийцы "девушки на Ауди" в Екатеринбурге обжаловали приговор

В Екатеринбурге убийцы "девушки на Ауди" - 27-летней Ксении Каторгиной - обжаловали вынесенный им приговор.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения отправилась продавать свою машину "Ауди Q5" и бесследно исчезла. Спустя пять дней ее бездыханное тело нашли в колодце на окраине уральской столицы.

Подозреваемые Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова спустя несколько дней после убийства были задержаны в Челябинске, а их сообщник Марат Ахметвалиев - в Копейске. Выяснилось, что преступники решили выманить Каторгину под предлогом покупки ее автомобиля, а вместо этого напали на Ксению, ударяли ее ножом и душили. Затем в Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тыс. руб.

В конце июня главаря группировки Федоровича приговорили к 20 годам в колонии особого усиленного режима. Меньшиковой дали 17 лет колонии общего режима, а Ахметвалиева приговорили к 20 годам "строгача".

Все трое обжаловали это решение. Как сообщается в электронной картотеке дел Свердловского областного суда, 5 июля от двух адвокатов поступили апелляционные жалобы. Еще один защитник подал апелляцию 2 июля. Когда они будут рассмотрены - пока неизвестно.

Как сообщало Накануне.RU, сразу после вынесения приговора подруги Ксении Каторгиной прокомментировали вердикт суда.