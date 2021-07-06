06 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

Орлов: Гости "Иннопрома-2021" потратят за четыре дня 2 млрд рублей

Гости "Иннопрома-2021", который проходит в Екатеринбурге, потратят за четыре дня выставки не менее 2 млрд руб. Об этом в эфире местного телеканала рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, огромная доля затрат участников приходится на такси, еду, гостиницы, туристические услуги и другие сервисы.

"Сегодня практика показывает, что гости "Иннопрома" приезжают, как правило, заранее, и ещё остаются после того, как заканчиваются мероприятия деловой программы. Мы рассматриваем эту выставку как часть делового туризма для её участников и экспонентов. А это деньги в экономику города", - пояснил Орлов.

Более того, по его словам, выставка может не только разово принести прибыль городу, но и иметь "накопительный" эффект, привлекая потенциальных гостей в качестве туристов. Так, одна из важнейших задач "Иннопрома" – создать имидж уральской столице и сделать ее более узнаваемым городом в стране и за рубежом.

"Сегодня Екатеринбург не только в федеральной, но и в мировой повестке, потому что приехавшие к нам многие гости со всего мира встречаются, общаются и обсуждают актуальные вопросы развития мировой промышленности в новых условиях. "Иннопром" – это визитная карточка Екатеринбурга, и уже в 11 раз мы принимаем главную промышленную выставку страны. Даже в условиях жестких эпидемиологических ограничений, направленных на обеспечение безопасности людей, многие нашли возможность не только приехать, но и экспонироваться", - заявил градоначальник.

В первый день работы международной выставки Алексей Орлов подписал соглашение с Корпорацией развития Среднего Урала, а также с Агентством по привлечению инвестиций. Глава Екатеринбурга заявил, что город настроен на ведение активной инвестиционной политики, что приведет как к увеличению бюджета и созданию новых рабочих мест, так и к повышению качества жизни горожан.

Напомним, что к окончанию первого дня работы "Иннопрома" стоимость такси до города превысила 1 тыс. руб. против обычных 300-400 руб. При этом стоимость не сильно отличалась от района: вне зависимости от того, центр это, Академический или Уралмаш.

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Теги: Иннопром, цены, экономика, Екатеринбург, Орлов, такси, отели, еда



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