06 Июля 2021
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Происшествия Краснодарский край
правительство кубани, краснодар, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба по ликвидации ЧС на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации региона. Кондратьев обсудил с главами пострадавших от разливов рек районов устранение последствий непогоды. В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ.

потоп в краснодарском крае 2021, половодье, река, мост(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Оперативные силы и средства Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия непогоды в усиленном режиме. В работах задействованы силы и средства краевого ГО и ЧС, пострадавших районов, подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Также в готовность приведены силы Южного федерального округа (подразделения центрального подчинения) – Ногинский спасательный центр, Центр «Лидер», а также авиация МЧС России.

Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил: "До 8 июля в крае действует штормовое предупреждение. И сильные дожди еще могут пройти на территории региона. Мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, необходимо обеспечить людям подвоз воды и питания".

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным специалистов краевого правительства, за минувшие сутки в шести муниципалитетах подтоплены дома и придомовые территории в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Славянском, Северском и Туапсинском районах. В пунктах временного размещения сейчас находятся 62 человека.

"Такая ситуация происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути – русла рек не чистятся, препятствия не убираются. Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу? Критическая ситуация в Туапсинском районе. Прошу совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохранной зоне", – заявил Вениамин Кондратьев.

По данным МЧС, на данный момент остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений в Славянском, Туапсинском, Северском районах и Горячем Ключе, в которых проживает 1093 человека, из них 192 ребенка. Произошел размыв участка федеральной автомобильной дороги А-147 на участке Туапсе – Джубга. Движение организовано только для спецтранспорта.

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Теги: подтопления, краснодарский край, вениамин кондратьев, чс, непогода, сочи, ливни



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