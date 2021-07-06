Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба по ликвидации ЧС на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации региона. Кондратьев обсудил с главами пострадавших от разливов рек районов устранение последствий непогоды. В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ.

Оперативные силы и средства Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия непогоды в усиленном режиме. В работах задействованы силы и средства краевого ГО и ЧС, пострадавших районов, подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Также в готовность приведены силы Южного федерального округа (подразделения центрального подчинения) – Ногинский спасательный центр, Центр «Лидер», а также авиация МЧС России.

Губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил: "До 8 июля в крае действует штормовое предупреждение. И сильные дожди еще могут пройти на территории региона. Мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, необходимо обеспечить людям подвоз воды и питания".

По данным специалистов краевого правительства, за минувшие сутки в шести муниципалитетах подтоплены дома и придомовые территории в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Славянском, Северском и Туапсинском районах. В пунктах временного размещения сейчас находятся 62 человека.

"Такая ситуация происходит раз в 3-4 года в одних и тех же местах. Вода могла спокойно сойти, если бы не было рукотворных заторов на ее пути – русла рек не чистятся, препятствия не убираются. Почему жилые дома, административные здания, аттракционы размещаются в пойме рек, практически на берегу? Критическая ситуация в Туапсинском районе. Прошу совместно с прокуратурой разобраться, кто и на каком основании давал разрешение на строительство в водоохранной зоне", – заявил Вениамин Кондратьев.

По данным МЧС, на данный момент остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений в Славянском, Туапсинском, Северском районах и Горячем Ключе, в которых проживает 1093 человека, из них 192 ребенка. Произошел размыв участка федеральной автомобильной дороги А-147 на участке Туапсе – Джубга. Движение организовано только для спецтранспорта.