06 Июля 2021
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Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

"Мал клоп, да вонюч": глава Минприроды пообещал дифференцировать российские свалки по вредности

Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал создание в России системы дифференциации мусорных свалок в муниципалитетах по степени вредности.

По его словам, сейчас под рекультивацию первым делом попадают те свалки, которые раньше были "поставлены в очередь" по заявлениям городов. Они могут быть и больше, но менее опаснее, чем другие, попадающие в конец списка.

"Мы должны убрать 151 свалку в границах муниципалитета. Сейчас кто раньше подал документы – тот и раньше получил ликвидацию. Но градации по опасности этих свалок не существует. Надо перебрать эти свалки по принципу, что вреднее. Может быть мал клоп, да вонюч", - заявил министр на заседании президиума законодателей РФ.

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Теги: минприроды, свалка, ликвидация, рекультивация



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