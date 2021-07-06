"Мал клоп, да вонюч": глава Минприроды пообещал дифференцировать российские свалки по вредности

Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал создание в России системы дифференциации мусорных свалок в муниципалитетах по степени вредности.

По его словам, сейчас под рекультивацию первым делом попадают те свалки, которые раньше были "поставлены в очередь" по заявлениям городов. Они могут быть и больше, но менее опаснее, чем другие, попадающие в конец списка.

"Мы должны убрать 151 свалку в границах муниципалитета. Сейчас кто раньше подал документы – тот и раньше получил ликвидацию. Но градации по опасности этих свалок не существует. Надо перебрать эти свалки по принципу, что вреднее. Может быть мал клоп, да вонюч", - заявил министр на заседании президиума законодателей РФ.