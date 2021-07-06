Алексей Вихарев приобрел для подшефной больницы № 14 диагностический комплекс "Диамант"

Глава "медицинской фракции" в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев подарил подшефной больнице № 14 диагностический комплекс "Диамант".

"Установили аппарат в Центре здоровья в поликлинике горбольницы. Специалисты очень довольны, так как сейчас могут определять состав тела пациента, измерять количество костной, мышечной и жировой тканей. Это очень важно для людей с разными медицинскими показаниями. Например, у пациентов с сердечными заболеваниями врачи смогут оценить нарушение водного баланса в организме и скорректировать лечение. Желающие похудеть или заняться спортом смогут правильно рассчитать нагрузку и лечебные диеты", - рассказал Алексей Вихарев в соцсетях.

Пройти обследование пациенты больницы № 14 смогут абсолютно бесплатно, обратившись в Центр здоровья.

\

Напомним, что "медицинская фракция" в думе Екатеринбурга появилась в начале марта. За каждым из ее членов закреплены медучреждения, которым оказывается поддержка в виде приобретения необходимой аппаратуры, СИЗ или препаратов. Также фракция занимается и административными вопросами: налоги на землю, помощь с ремонтами и уборкой территории.