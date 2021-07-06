06 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Ан-26 (2016) | Фото:charterlima.com

СК назвал основные версии крушения Ан-26 на Камчатке

Причинами катастрофы Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. Эти версии в настоящее время отрабатываются следствием, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Следователи выехали для проведения осмотра места крушения.

В компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Также изъяты образцы топлива. Идут допросы свидетелей ЧП.

Напомним, самолет Ан-26 "Камчатских авиалиний" пропал с экранов радаров 6 июля за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Ан-26, по одной из версий, врезался в береговую скалу. Сообщалось, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане.

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Теги: ан-26, камчатка, крушение самолета



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2021 15:20 Мск Появилось видео с места авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке

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