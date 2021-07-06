Ректор УрГЭУ Яков Силин: "Иннопром" - это полезно, интересно и перспективно

В Екатеринбурге продолжает работу Международная промышленная выставка «Иннопром», работа которой заканчивается 8 июля. В этом году выставка проходит в партнерстве с Италией. Свою продукцию представляют также Венгрия, Германия, Япония, Беларусь, Польша, Австрия и Узбекистан.

На выставке широко представлены ведущие российские, в частности, уральские разработчики промышленного и медицинского оборудования, IT-систем, автоматических систем управления, утилизации отходов; производители продукции хозяйственно-бытового назначения, обработки металлов, станков и оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургического и машиностроительного комплексов.

В рамках Международной промышленной выставки в Российском экспортном центре «Иннопром» пройдут деловые встречи, различные экспертные советы. В заседании Координационного совета по кадровому обеспечению экономики Свердловской области примет участие ректор УрГЭУ, президент Уральского отделения ВЭО России, член Президиума ВЭО, член совета Уральской торгово-промышленной палаты Яков Силин, сообщает пресс-служба УрГЭУ.

«Иннопром – это инновации в промышленности, это инновации в науке, в системах управления. Десятки стран мира даже в этой сложной пандемической ситуации приезжают к нам в Екатеринбург, в Свердловскую область, в великую Россию, чтобы посетить мирового уровня выставку «Иннопром», – отмечает Яков Силин. – Очень важно, чтобы те инновации, которые формируются в различных странах, в мире, находили понимание, поддержку, развитие у нас в государстве. Свердловская область является уникальным центром с традициями, мощной экономикой, сильнейшей инфраструктурой и очень развитым интеллектуальным потенциалом жителей. Выставка даёт возможность новым предпринимателям, новым системам и уже устоявшимся крупным корпорациям, и целым комплексам сделать новый шаг вперед здесь, на Урале, в Екатеринбурге!»

Яков Силин также подчеркнул, что выставки такого масштаба очень полезны и для университетов, которые располагаются в Екатеринбурге, на Урале или в целом в Российской Федерации, так как на «Иннопром» приезжают люди, которые самым серьезным образом занимаются наукой и внедрением своих научных достижений. «Это могут быть исследования в области менеджмента, финансов, экономики, управления; в высокотехнологичных отраслях экономики, во всём, что связано с био- и нанотехнологиями, – сказал он. – Это очень интересно и перспективно! Я поздравляю свердловчан с открытием выставки и приглашаю всех посмотреть на своё будущее в инновациях. Инновации в промышленности в самом мощном промышленном регионе государства всегда были и будут перспективными. Свердловская область создает такие возможности».