Правительство о "хотелках" Путина по увеличению постов Росгидромета: "Финансирования не хватает"

В правительстве прокомментировали пожелание Владимира Путина об увеличении количества постов Росгидромета, которое глава государства высказал во время "Прямой линии" с россиянами. "Вообще-то ситуация требует принятия более кардинальных мер, например, мы переходим к применению на предприятиях лучших технологий. Но надо увеличивать количество постов Гидромета, надо обеспечить контрольные приборы по выбросам, хотя руководство региона считает, что это дороговато будет", - говорил Путин про экологию в стране.

Теперь оказывается, что правительство с удовольствием бы увеличило число постов Росгидромета, но на это нет денег. "Мы упираемся в ограничение бюджетного финансирования. С удовольствием бы направили больше денег, чтобы сеть была гуще и без участия человека, но финансирования не хватает", - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании президиума законодателей РФ. Она добавила, что деньги, возможно, появятся, когда экологические платежи, поступающие в бюджет, будут "окрашены", они будут расходоваться только на экологические проекты.

Глава Минприроды Александр Козлов добавил, что ведомство выделило 26 млрд руб. на модернизацию сети, так, в Арктике на эти деньги будет полностью заменено 32 наблюдательных пункта, еще 96 – частично. Также он добавил, что министерство подняло вопрос возвращения мини-постов наблюдения на морские суда, как это было в СССР. Министерство уже поднимало вопрос на комиссии у вице-премьера Юрия Борисова, была дана установка судам, работающим на Севморпути, установить такие станции. По словам Козлова, в советское время насчитывалось более 400 судов с такими постами, сейчас их только 86.

Кроме того, Минприроды готовит изменения в законодательство, которые позволят Росгидромету мониторить вечную мерзлоту. Раньше вечная мерзлота не мониторилась никем. При этом ущерб, который может быть причинен из-за отсутствия мониторинга, может составить до 50 трлн руб.