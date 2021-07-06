В Тюмени вновь не нашли компанию, которая построит корпус ТюмГУ за 3,6 млрд

06 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Тюменская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени вновь не нашли компанию, которая построит корпус ТюмГУ за 3,6 млрд

Вновь не найден подрядчик, который возведёт корпус Тюменского госуниверситета за 3,6 млрд руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Согласно отчёту на портале "Госзакупок", поступила единственная заявка – от "Мостострой-11", которым руководит депутат облдумы Николай Руссу. В итоговом протоколе говорится, что "электронный аукцион признан несостоявшимся, потому что подана только одна заявка"

Напомним, речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9. Лот был размещён 4 июня. Последний день подачи заявок – 23 июня. Цена вопроса – 3,6 млрд руб. Недавно подобный поиск также не увенчался успехом.

Ранее большой резонанс вызвал проект строительства общежития ТюмГУ в логу Тюменки. Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась в 2018 г. Тогда информация случайно просочилась в прессу, и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1 тыс. мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных руб.). После возмущений общественности и экологов чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить своё решение.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Тюменский госуниверситет, корпус, строительство, аукцион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2021 11:15 Мск В Тюмени вновь ищут строителя корпуса ТюмГУ за 3,6 миллиарда
Ранее 23.04.2021 13:40 Мск В Тюмени за 3,6 миллиарда построят корпус ТюмГУ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети