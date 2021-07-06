В Тюмени вновь не нашли компанию, которая построит корпус ТюмГУ за 3,6 млрд

Вновь не найден подрядчик, который возведёт корпус Тюменского госуниверситета за 3,6 млрд руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно отчёту на портале "Госзакупок", поступила единственная заявка – от "Мостострой-11", которым руководит депутат облдумы Николай Руссу. В итоговом протоколе говорится, что "электронный аукцион признан несостоявшимся, потому что подана только одна заявка"

Напомним, речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9. Лот был размещён 4 июня. Последний день подачи заявок – 23 июня. Цена вопроса – 3,6 млрд руб. Недавно подобный поиск также не увенчался успехом.

Ранее большой резонанс вызвал проект строительства общежития ТюмГУ в логу Тюменки. Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась в 2018 г. Тогда информация случайно просочилась в прессу, и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1 тыс. мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных руб.). После возмущений общественности и экологов чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить своё решение.