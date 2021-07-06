От коронавируса умер привитый публицист

06 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

От коронавируса умер привитый публицист

Умер один из постоянных авторов "Русской народной линии" инженер-экономист Андрей Козлов. Об этом в редакцию написал духовник умершего протоиерей Игорь Илюшин.
Читайте также:

Он не призывал ни делать прививку, ни отказываться от нее, а просто сообщил, что "несмотря на то, что он сделал прививки от ковида и соблюдал все противоэпидемические меры, он заболел ковидом в начале июня, и 26 июня в 8.00 утра его призвал Господь в небесные обители. Ему исполнился всего 61 год". Священник также добавил, что еще в конце мая уровень антител у него был высокий. Но он вдруг простыл, потерял обоняние, поднялась высокая температура, тест дал положительный результат.

Когда врачей спросили о причинах заболевания, якобы, они ответили, что вакцина "Спутник V" нацелена на преодоление китайского штамма, а он заболел более опасным индийским.

В своей последней статье Козлов писал, что "спасением от ковида является только вакцина и ее прививка". Он призывал всех вакцинироваться. К сожалению, его самого вакцина не уберегла.

Видимо, в связи с этой смертью и другими смертями привитых актуальным становится мнение советского и российского врача профессора Игоря Гундарова, которое он высказал в передаче у футуролога Максима Калашникова о штамме "дельта".

"Спутник V" был разработан против штамма коронавируса, который существовал весной 2020 года. После этого он смутировал раз 40. И вот сейчас очередной штамм. Я обращаюсь к академику Гинцбургу. Вы же знаете, что еще нужно доказать, что ваша вакцина защищает от этого штамма. И он недавно мягко сказал, что вообще-то эффективность в три раза снижается. Тогда получается, что вся вакцинация - это оружие проигранной войны. Тот штамм, против которого она разрабатывалась, уже ушел. Уже говорят каждые полгода вакцинироваться. Нужно поставить крест на этом направлении и заняться резервами здоровья", - призвал Гундаров.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, прививка, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети