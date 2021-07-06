От коронавируса умер привитый публицист

Умер один из постоянных авторов "Русской народной линии" инженер-экономист Андрей Козлов. Об этом в редакцию написал духовник умершего протоиерей Игорь Илюшин.

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Он не призывал ни делать прививку, ни отказываться от нее, а просто сообщил, что "несмотря на то, что он сделал прививки от ковида и соблюдал все противоэпидемические меры, он заболел ковидом в начале июня, и 26 июня в 8.00 утра его призвал Господь в небесные обители. Ему исполнился всего 61 год". Священник также добавил, что еще в конце мая уровень антител у него был высокий. Но он вдруг простыл, потерял обоняние, поднялась высокая температура, тест дал положительный результат.

Когда врачей спросили о причинах заболевания, якобы, они ответили, что вакцина "Спутник V" нацелена на преодоление китайского штамма, а он заболел более опасным индийским.

В своей последней статье Козлов писал, что "спасением от ковида является только вакцина и ее прививка". Он призывал всех вакцинироваться. К сожалению, его самого вакцина не уберегла.

Видимо, в связи с этой смертью и другими смертями привитых актуальным становится мнение советского и российского врача профессора Игоря Гундарова, которое он высказал в передаче у футуролога Максима Калашникова о штамме "дельта".

"Спутник V" был разработан против штамма коронавируса, который существовал весной 2020 года. После этого он смутировал раз 40. И вот сейчас очередной штамм. Я обращаюсь к академику Гинцбургу. Вы же знаете, что еще нужно доказать, что ваша вакцина защищает от этого штамма. И он недавно мягко сказал, что вообще-то эффективность в три раза снижается. Тогда получается, что вся вакцинация - это оружие проигранной войны. Тот штамм, против которого она разрабатывалась, уже ушел. Уже говорят каждые полгода вакцинироваться. Нужно поставить крест на этом направлении и заняться резервами здоровья", - призвал Гундаров.