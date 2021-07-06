"Это был сиюминутный порыв": экс-глава "Титановой долины", обвиняемый во взятке, выступил с последним словом

Обвиняемый во взятке в особо крупном размере бывший директор "Титановой долины" выступил с последним словом. Как передает корреспондент Накануне.RU Артемий Кызласов заявил о сильном раскаянии.

"Только я могу понимать, насколько глубоко меня затрагивают переживания. Не было ни одного дня, чтобы я не сожалел и не переживал за эти полтора года за сиюминутный порыв. Больше всего я хочу перелистнуть эту страницу в жизни", - сказал Кызласов.

Второй фигурант, экс-министр экономики Михаил Шилиманов сказал, что его судят за присутствие.

"Моя роль заключалась в том, что я просто поприсутствовал. Могли ли договориться Панов и Кызласов обо всем без моего участия? Могли. Они прекрасно общались без моего участия. Установлено ли следствием моя помощь Кызласову? Нет. Также не установлено помогал ли я чем-нибудь Панову. Кстати, сам Панов не рассматривал меня, как передатчика денег Кызласову. Он отказывался передавать мне деньги. Я просто передавал сведения о месте и времени встреч", - заключил бывший чиновник.

Приговор будет вынесен 9 июня.