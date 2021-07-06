06 Июля 2021
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Политика В России
Эсминец Defender (2021) | Фото: Yoruk Isik / Reuters

МИД: США и Британия пытались вскрыть систему береговой обороны России

США и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны России, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон и Лондон "пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны, контроля за акваторией".

Дипломат призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не "получить по носу".

"Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море — это не то место, где такие игры допустимы", — подчеркнул замглавы МИД в интервью журналу "Международная жизнь".

Напомним, президент РФ Владимир Путин, в ходе прямой линии комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил, что эта была провокация, организованная не только британской стороной, но и американской.

Глава государства сообщил, что в регион в тот день вылетал американский разведывательный стратегический самолет.

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

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Теги: сергей рябков, сша, британия, черное море, эсминец Defender



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