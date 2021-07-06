Коммунист из пермской гордумы планирует избраться в краевой парламент

Депутат Пермской городской думы, лидер фракции КПРФ Геннадий Сторожев намерен избраться в краевое заксобрание, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатура была поддержана на конференции реготделения партии. Также парламентарий возглавляет региональную группу №5 "Ленинская" в списке КПРФ в заксобрание и муниципальную группу №5 на выборах в пермскую гордуму.

Конкурентом Сторожева от "ЕР" в заксобрание станет главврач больницы Свердловского района, депутат пермской гордумы Александр Буторин.

Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования - 19 сентября.