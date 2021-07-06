Абрамченко: "Не всегда ощущения людей вроде "дышать нечем" соответствуют данным экологического контроля"

Вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве России за экологию, считает, что при сборе и анализе данных об экологическом положении регионов нужно отфильтровывать источники этой информации.

"Надо быть очень аккуратными: мы сталкиваемся с тем, что не всегда ощущения людей, что форточку открыть нельзя, дышать нельзя, соответствуют данным экологического контроля. Нужны однозначные источники данных, объективные", - прокомментировала Абрамченко планы правительства по созданию единой системы оценки экологического состояния регионов.

Кстати, именно на свой нос и ощущения ориентировались жители Омска, дозвонившиеся недавно на "Прямую линию" с президентом России. Они как раз и говорили, что в городе бывает невозможно открыть форточку, а Владимир Путин удивлялся, мол, как же так, ведь докладывают о более-менее стабильном положении в городе.