06 Июля 2021
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Общество В России
смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

Абрамченко: "Не всегда ощущения людей вроде "дышать нечем" соответствуют данным экологического контроля"

Вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве России за экологию, считает, что при сборе и анализе данных об экологическом положении регионов нужно отфильтровывать источники этой информации.

"Надо быть очень аккуратными: мы сталкиваемся с тем, что не всегда ощущения людей, что форточку открыть нельзя, дышать нельзя, соответствуют данным экологического контроля. Нужны однозначные источники данных, объективные", - прокомментировала Абрамченко планы правительства по созданию единой системы оценки экологического состояния регионов.

Кстати, именно на свой нос и ощущения ориентировались жители Омска, дозвонившиеся недавно на "Прямую линию" с президентом России. Они как раз и говорили, что в городе бывает невозможно открыть форточку, а Владимир Путин удивлялся, мол, как же так, ведь докладывают о более-менее стабильном положении в городе.

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Теги: виктория абрамченко, россияне, экология, чистый воздух



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