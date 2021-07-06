Погибли все 28 человек, летевшие на разбившемся Ан-26

Все 28 человек, которые находились на борту рухнувшего на Камчатке Ан-26, погибли. Об этом сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что экипаж разбившегося самолета был опытным.

Напомним, самолет Ан-26 "Камчатских авиалиний" пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки в поселке Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). По предварительным данным, на борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа.

РИА Новости пишет, что спасатели обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26 в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Палане.

Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу. "Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. (Скала) не на траектории посадки самолета", - заявил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.

Возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер, сообщил замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.