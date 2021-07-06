Африканские журналисты указали на значительные успехи армии ЦАР по борьбе с радикалами

Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) добилась внушительных успехов в наведении порядка на территории страны.

Как сообщают африканские СМИ, правительственные силы не остановились на разгроме конгломерата вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены» и преследуют оставшиеся малочисленные бандформирования по всей стране.

Впечатляющих результатов FACA удалось добиться при консультативной помощи российских инструкторов, которых в некоторых западных СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера»*.

Несмотря на то, что гражданские специалисты из России не принимают участия в боевых действиях, они помогают центральноафриканским военачальникам принимать грамотные тактические решения, которые позволяют разгромить боевиков, бесчинствовавших в стране долгие годы.

В ходе контртеррористической операции национальная армия освобождает город за городом на разных направлениях. В конце июня в северной части страны военнослужащие отбили у радикалов город Нделе неподалеку от границы с Чадом. Позднее на юге был зачищен от боевиков город Алиндао.

У населения ЦАР не возникает сомнений в эффективности своей армии. В соцсетях можно увидеть благодарности к FACA и союзникам из России. Центральноафриканцы гордятся силой своих вооруженных сил и искренне радуются каждой победе, приближающей страну к миру и стабильности.

* — «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.