Африканские журналисты указали на значительные успехи армии ЦАР по борьбе с радикалами

06 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
цар, центрально-африканская республика, FACA (2021) | Фото: РИА ФАН/ Сергей Чемеков

Африканские журналисты указали на значительные успехи армии ЦАР по борьбе с радикалами

Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) добилась внушительных успехов в наведении порядка на территории страны.

Как сообщают африканские СМИ, правительственные силы не остановились на разгроме конгломерата вооруженных группировок «Коалиция патриотов за перемены» и преследуют оставшиеся малочисленные бандформирования по всей стране.

Впечатляющих результатов FACA удалось добиться при консультативной помощи российских инструкторов, которых в некоторых западных СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера»*.

Несмотря на то, что гражданские специалисты из России не принимают участия в боевых действиях, они помогают центральноафриканским военачальникам принимать грамотные тактические решения, которые позволяют разгромить боевиков, бесчинствовавших в стране долгие годы.

В ходе контртеррористической операции национальная армия освобождает город за городом на разных направлениях. В конце июня в северной части страны военнослужащие отбили у радикалов город Нделе неподалеку от границы с Чадом. Позднее на юге был зачищен от боевиков город Алиндао.

У населения ЦАР не возникает сомнений в эффективности своей армии. В соцсетях можно увидеть благодарности к FACA и союзникам из России. Центральноафриканцы гордятся силой своих вооруженных сил и искренне радуются каждой победе, приближающей страну к миру и стабильности.

* — «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цар, чвк вагнера, центрально-африканская республика, банги, FACA



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети