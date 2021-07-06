06 Июля 2021
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Иннопром-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

"Побывал на стройке моста и в парке "Народный": Сергей Носов вернулся в Нижний Тагил

Экс-мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов вернулся в город, где он жил и работал много лет.

Как стало известно Накануне.RU, сегодня Носов прогулялся по Нижнему Тагилу и посмотрел, как изменился город за время его отсутствия. Компанию ему составили первый вице-мэр Вячеслав Горячкин и начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

"Побывали на стройке моста через Тагильский пруд. Потом уехали в парк "Народный", который Сергей Константинович начал строить", - рассказал источник, знакомый с ходом визита.

По его данным, нынешний глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в это время находился в Екатеринбурге, где сейчас проходит международная выставка "Иннопром-2021".

Сергей Носов в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: Источник Накануне.RU

Сам Носов также принял участие в деловой программе и других мероприятиях выставки. Как сообщили в пресс-центре правительства Магаданской области, губернатор провел встречи с руководителями Русской медной компании, Уральской горно-металлургической компании и Ростеха. Он обсудил вопросы сотрудничества с уральскими вузами и отметил, что в зоне особого внимания находится вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в регионе, особенно в сфере здравоохранения.

Получить комментарии Сергея Носова по его визиту Накануне.RU не удалось - при звонке телефон экс-главы Нижнего Тагила переключался на автоответчик.

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Теги: Носов, визит, Нижний Тагил



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