06 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Евгений Тефтелев в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд прекратил производство по ходатайству об изменении вида колонии для экс-главы Челябинска Тефтелева

Калининский районный суд прекратил производство по ходатайству адвоката экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взятки, об изменении вида исправительного учреждения.

Защитник просил изменить осужденному вид исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение. Представитель прокуратуры выступил против удовлетворения ходатайства, поскольку Тефтелевым отбыто менее двух третей срока назначенного наказания, необходимого для рассмотрения подобного вопроса.

"Суд согласился с позицией прокурора и прекратил судебное производство по указанному ходатайству, в связи с тем, что право на данное ходатайство не наступило", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 28 октября Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Тефтелев был взят под стражу в зале суда. По версии следствия, в 2015-2019 гг. Тефтелев и еще один сотрудник мэрии Евгений Пашков получили взятку на сумму 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. 23 декабря Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор экс-главе города. Такое же решение в апреле принял Седьмой кассационный суд.

В марте стало известно, что экс-градоначальник выплатил штраф.

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Теги: Евгений Тефтелев, экс-глава Челябинска, арест, уголовное дело, приговор,



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