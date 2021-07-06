В Госдуме предложили ввести понятие экологического происшествия

В Госдуме предложили ввести понятие экологического происшествия. В определении этого термина будет говориться, что оно не содержит очевидных признаков правонарушения, но требует срочной реакции соответствующих надзорных органов и привлечения ученых.

Зампред Госдумы Ирина Яровая, предложившая эту идею на заседании президиума совета законодателей РФ, привела в пример не столь давний случай на Камчатке, когда по неизвестной причине начали гибнуть обитатели моря. Как выяснилось позже, "убийцей" стал токсичный планктон. Кстати, присутствовавший на заседании министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заверил, что в ближайшее время Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке, который изначально "подозревали" в причастности к происшествию на Камчатке, будет ликвидирован.