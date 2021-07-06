Сенаторы предложили ограничить количество льготных ипотек на одного человека

В Совете Федерации считают, что государству стоит ввести ограничение на участие в программе льготной ипотеки (в это понятие включается как классическая льготная ипотека, так и семейная, дальневосточная и др.). Сейчас количество таких кредитов у одного человека не ограничено законодательно, отметил зампред СФ Андрей Яцкин на заседании президиума законодателей РФ.

Он отметил, что только за последний год общая задолженность по ипотеке в России выросла на четверть и превысила 10 трлн руб.

При этом Яцкин отметил, что в ряде регионов рост цен на недвижимость съедает эффект снижения ипотечных ставок, и основными бенефициарами выгоды становятся застройщики и банки, а не граждане.

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила в каждом регионе проводить оценку востребованности того или иного вида льготной ипотеки и подавать "коллективную заявку" на сайте ДОМ.РФ – эта оценка региона станет сигналом для застройщиков и банков для предложения в регионе оптимального варианта жилья и кредитов.