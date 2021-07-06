Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены, - СМИ

Обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 обнаружили за сопкой, сообщил телеканал "360" со ссылкой на сына одного из пассажиров.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Mash пишет, что обломки обнаружены у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от поселка Палана.

Самолет Ил-38, сообщивший об этом, передал информацию вертолету. По данным телеграм-канала, на месте падения видно обгоревшее пятно и кабину Ан-26.

Выживших с воздуха не видно. Сесть там невозможно из-за слишком крутой сопки, спасатели будут добираться до места пешком.

Baza сообщает, что самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море.