Здание бывшего постпредства Челябинской области в Москве продают за 127 млн рублей

Здание бывшего постпредства Челябинской области в Москве выставили на аукцион с начальной ценой 127,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества региона.

Здание было построено по индивидуальному проекту в 1995 году. Его площадь составляет 765,7 квадратных метров включая мансарду. В здании есть четыре кабинета, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный гараж, пропускная система охраны.

Аукцион пройдёт 10 августа.