06 Июля 2021
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Общество Челябинская область
постпредство Челябинской области, Москва, (2016) | Фото: фонд имущества Челябинской области

Здание бывшего постпредства Челябинской области в Москве продают за 127 млн рублей

Здание бывшего постпредства Челябинской области в Москве выставили на аукцион с начальной ценой 127,4 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества региона.

Здание было построено по индивидуальному проекту в 1995 году. Его площадь составляет 765,7 квадратных метров включая мансарду. В здании есть четыре кабинета, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный гараж, пропускная система охраны.

Аукцион пройдёт 10 августа.

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Теги: постпредство Челябинской области, аукцион, торги,



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